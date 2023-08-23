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23.08.2023 23:43
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Волонтер з Японії, який відкрив у Харкові кафе з безплатними обідами, отримав президентську нагороду

Волонтер з Японії, який відкрив у Харкові кафе з безплатними обідами, отримав президентську нагороду

Фумінорі Цучіко – волонтер з Японії, який працює у Харкові із початку повномасштабного вторгнення, отримав президентську нагороду «Національна легенда України».

Як повідомляли АТН, 75-річний японець відкрив кафе на Північній Салтівці і досі годує там усіх, хто того потребує, безплатними обідами. Допомагають чоловіку місцеві волонтери.

Нагороду Фумінорі Цучіко вручив Володимир Зеленський, який написав у своєму офіційному телеграм-каналі: «Серед усього нашого народу дуже багато видатних людей. Велика вдячність цьогорічним лауреатам відзнаки «Національна легенда України». Кожного й кожну цінуємо, кожному й кожній вдячні».

Агентство Телевидения Новости

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