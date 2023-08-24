В ніч на 24 серпня вояки рф обстріляли Вовчанськ – медзаклад пошкоджено

Минулої ночі близько 01:40 ворог вкотре обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району.

Пошкоджено медичний заклад, сталася пожежа, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Крім того, близько 02:00 ночі ворог з артилерії обстріляв с. Вільча Чугуївського району.

Без постраждалих та масштабних руйнувань.

Минулої доби під ворожим вогнем перебували населені пункти Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Вчора зранку ворог завдав удару, попередньо ракетою Х-35, по с. Михайлівка Чугуївського району.

Пошкоджено будівлі та техніку агропідприємства, сталася пожежа.

Внаслідок обстрілу Куп’янська пошкоджено житловий будинок, приватний автотранспорт та лінію електропередач.

У Вовчанську внаслідок ворожого обстрілу горів житловий будинок та дві господарчі споруди.

Близько 16:45 в с. Явірське Ізюмського району на території агропідприємства під час проведення земельних робіт на невідомому вибуховому пристрої підірвався мінітрактор, який керувався дистанційно.

За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

В області тривають роботи з розмінування.

За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 6,6 га території та знешкодили 51 вибухонебезпечний предмет.

Агентство Телевидения Новости