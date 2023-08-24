ЗСУ відбивають наступ окупантів по різних напрямках – Генштаб

Ворог вів безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Бахмутському, Мар’їнському, Запорізькому напрямках, атакував на Авдіївському.

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні, протягом доби на передовій відбулось 23 бойових зіткнення.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Ромнів, Костянтинівки Сумської області та Довжика, Чугунівки Харківської області.

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, це, зокрема, Блешня Чернігівської області; Волфине, Кіндратівка, Веселівка Сумської області та Огірцеве, Гатище, Красний Яр Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області.

В населеному пункті Мелітополь Запорізької області російські військовослужбовці облаштували територію санаторію під польовий шпиталь, де на лікуванні перебувають близько 100 поранених окупантів.

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 2 удари по пунктам управління, 9 ударів по районам зосередження особового складу та 4 – по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

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