Байден натякнув на можливу причетність путіна до катастрофи літака Пригожина

Президент США Джо Байден припустив, що президент рф владімір путін може стояти за катастрофою літака, серед пасажирів яких був вказаний ватажок групи Вагнера Євгеній Пригожин.

Про це, як пише «Європейська правда», він сказав CNN.

За словами американського лідера, в росії «мало що відбувається, за чим не стоїть путін», але уточнив, що не знає достатньо, щоб знати відповідь.

Байден також нагадав свої слова місячної давнини: мовляв, на місці Пригожина він був би обережнішим із тим, що їсть і на чому їздить.

Також президент США у короткій розмові з журналістами в середу заявив, що поки не має достатньо інформації про ситуацію з ватажком групи Вагнера Пригожиним.

Агентство Телевидения Новости