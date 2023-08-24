Ракетний удар по Дніпру: є руйнування та постраждалі

Вночі у Дніпрі лунали потужні вибухи – ворог вдарив по місту ракетами.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, пише Кореспондент.

«Руйнувань зазнав транспортний об’єкт. Постраждали семеро людей – троє чоловіків та четверо жінок від 32 до 55 років. Здебільшого у них рвані рани та осколкові поранення.

Шістьох госпіталізували в стані середньої тяжкості», – наголосив очільник регіону.

Крім того, пошкоджено з десяток об’єктів, серед яких банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівля, 15 кіосків, два житлові будинки, три автобуси та кілька авто, контактна тролейбусна мережа, водо- і газогони.

Агентство Телевидения Новости