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Нічні пожежі в Вовчанську: 900 кв.м було охоплено вогнем

Нічні пожежі в Вовчанську: 900 кв.м було охоплено вогнем

23 серпня орієнтовно о 23:20 ворог почав хаотично розстрілювали мирне місто Вовчанськ.

В результаті обстрілів сталися відразу 3 пожежі на цивільних об’єктах, повідомляє ДСНС в Харківській області.

Горів житловий будинок барачного типу, дві господарчі споруди, недіюча адміністративна будівля лікувального закладу, приватне деревообробне підприємство та 2 одиниці техніки.

Загальна площа цих пожеж склала понад 900 кв.м.

Загалом 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 16 вогнеборців.

Для досягнення успіху рятувальникам доводилось концентрувати сили на вирішальних напрямках, а після локалізації одних осередків пожежі, вони направляли сили в інше місце.

Працювати доводилось під постійною загрозою повторних ударів з боку окупантів.

Останній осередок горіння було ліквідовано о 05:05.За попередніми даними постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости

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