Рабовласник на Сахновщині: фермер примушував людей тяжко працювати без оплати

Власник одного з фермерських господарств, розташованих на території Сахновщинського району, займався трудовою експлуатацією людей, що знаходились в уразливому стані.

Чоловік підшукував на території Харківської та Дніпропетровської областей осіб з числа соціально незахищених верств населення, які перебували в скрутному матеріальному становищі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Він пропонував роботу на його фермі, обіцяючи високу зарплатню, триразове харчування і гідні умови праці.

Після отримання згоди потерпілих фермер привозив їх на територію господарства, відбирав документи та мобільні телефони.

Про виконання обіцянок щодо гідних умов праці і нормований восьмигодинний робочий день теж не йшлось — люди були вимушені жити в антисанітарних умовах, тяжко працювати, не отримуючи зарплатню.

Фермер примушував їх виконувати сільськогосподарські роботи просто за харчові продукти, яких не вистачало для мінімальних потреб людини і тим більше для важкої праці.

Наразі встановлено 15 потерпілих осіб.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 57-річного чоловіка за фактом вербування, переміщення людини, з використанням обману та її уразливого стану, з метою трудової експлуатації, вчиненого повторно (ч. 1, 2 ст. 149 КК України).

Справу розглядатимуть у Сахновщинському районному суді Харківської області.

Агентство Телевидения Новости