На Харківщині 15 собак жили у квартирі та справляли фізичні потреби не виходячи на вулицю

Жінка утримувала у квартирі у неналежних умовах понад 15 собак, яких майже не вигулювала та не забезпечувала достатньою кількістю їжі.

До відділення поліції надійшла заява про те, що мешканка селища Докучаєвське 1970 р.н. жорстоко поводиться з тваринами, повідомляє поліція Харківської області.

Громадянка рідко вигулювала собак на вулиці, фізичні потреби вони справляли в помешканні, де немає каналізації.

За словами очевидців, тварини через вибите вікно квартири, яка розташована на першому поверсі, вистрибували на вулицю та кидалися на людей.

Собаки не прищеплені від сказу. Крім того, господарка не забезпечує їх достатньою кількістю їжі та постійний доступ до води.За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження.

23 серпня поліцейські на підставі рішення суду провели слідчі дії у помешканні жінки, звідки вилучили 15 тварин, з яких 2 цуценят.

Собаки знаходились у кволому та хворобливому стані.

Після проведення огляду тварин передали для подальшого обстеження та лікування.

Агентство Телевидения Новости