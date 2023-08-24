7 з половиною років за сережки — прокурори довели вину харків’янина

Суд визнав винним харків’янина у вчиненні грабежу в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України).

Йому призначено покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі, повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

Вдень 13 червня цього року чоловік, який раніше неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за майнові злочини, у тому числі крадіжки і розбій, під час іспитового строку вкотре порушив закон.

Перебуваючи у під’їзді одного з будинків у Харкові, зловмисник побачив жінку похилого віку, яка у цей момент входила до своєї квартири.

Скориставшись тим, що потерпіла ще не встигла зачинити за собою двері, грабіжник увірвався до квартири та штовхнув жінку, від чого вона впала на підлогу.

Зловмисник зірвав з потерпілої золоті сережки, які на ній були, після чого вибіг з квартири і втік з місця злочину.

Під час судового розгляду чоловік визнав свою вину.

Обвинувальний вирок виніс Дзержинський районний суд м. Харкова.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости