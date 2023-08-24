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В День Незалежності вояки рф обстріляли Харківщину: під ударом село Петропавлівка

В День Незалежності вояки рф обстріляли Харківщину: під ударом село Петропавлівка

24 серпня о 09:30 Куп’янські рятувальники знову вирушили до прифронтового села Петропавлівка Петропавлівської громади.

Сьогодні прилетіло у дах приватного будинку та господарчу споруду, повідомляє ДСНС в Харківській області.

Коли бійці 14-ї та 44-ї Державних пожежно-рятувальних частин прибули до місця виклику, вогонь вирував вже на площі 250 кв.м.

Вони подали на його гасіння 2 пожежні стволи, працювали під гуркіт снарядів, що продовжували розриватись неподалік. Та все ж загасили пожежу о 10:35.

На щастя обійшлось без жертв та постраждалих.

Агентство Телевидения Новости

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