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Водій тролейбуса, бухгалтер, діловод – вакансії тижня в Харківській області

Водій тролейбуса, бухгалтер, діловод – вакансії тижня в Харківській області

За даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1495 вакансій.

Про це повідомляє ХОВА.

Начальник експлуатаційного відділу – 20 000 грн.Начальник відділу закупівель – 19 300 грн.Водій тролейбуса – 17 000 грн.Бухгалтер – 16 000 грн.Газорізальник – 15 000 грн.Соціальний працівник – 14 990 грн.Електрозварник ручного зварювання – 14 835 грн.Оператор лінії виробництва мила – 12 000 грн.Діловод – 11 800 грн.Фахівець з публічних закупівель – 10 000 грн.

З переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

Агентство Телевидения Новости

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