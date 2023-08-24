Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:02
Просмотров: 68

До Дня Незалежності випущено нові монети номіналом 5 та 10 гривень

До Дня Незалежності випущено нові монети номіналом 5 та 10 гривень

Національний банк до Дня Незалежності презентував нові пам’ятні монети «Сміливість бути. UA» номіналом 5 та 10 гривень.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку, пише Економічна правда.

Монета номіналом 10 гривень виготовлена зі срібла 925 проби масою 31,1 г (одна тройська унція).

Крім того, монета оздоблена локальною позолотою (вміст золота – не менше ніж 0,00009 г).

Категорія якості карбування – “спеціальний анциркулейтед”, діаметр – 38,6 мм. 

Тираж срібної монети – до 5 000 штук.

На її аверсі зображено стилізовану композицію, що символізує Україну.

На абсолютно дзеркальному тлі розміщено лезо меча; угорі – малий Державний Герб України.

На реверсі срібної монети міститься композиція, що символізує феномен сміливості та героїчного спротиву українського народу. 

Пам’ятна монета з нейзильберу має номінал 5 гривень.

Її дизайн повторює загальну стилізовану композицію срібної монети з акцентом зображення аверсу на лезі меча, розміщеного на матовому тлі, як символічний знак готовності українців захищати свою незалежність зі зброєю в руках. 

Тираж монети з нейзильберу – 75 000 штук.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 