До Дня Незалежності випущено нові монети номіналом 5 та 10 гривень

Національний банк до Дня Незалежності презентував нові пам’ятні монети «Сміливість бути. UA» номіналом 5 та 10 гривень.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку, пише Економічна правда.

Монета номіналом 10 гривень виготовлена зі срібла 925 проби масою 31,1 г (одна тройська унція).

Крім того, монета оздоблена локальною позолотою (вміст золота – не менше ніж 0,00009 г).

Категорія якості карбування – “спеціальний анциркулейтед”, діаметр – 38,6 мм.

Тираж срібної монети – до 5 000 штук.

На її аверсі зображено стилізовану композицію, що символізує Україну.

На абсолютно дзеркальному тлі розміщено лезо меча; угорі – малий Державний Герб України.

На реверсі срібної монети міститься композиція, що символізує феномен сміливості та героїчного спротиву українського народу.

Пам’ятна монета з нейзильберу має номінал 5 гривень.

Її дизайн повторює загальну стилізовану композицію срібної монети з акцентом зображення аверсу на лезі меча, розміщеного на матовому тлі, як символічний знак готовності українців захищати свою незалежність зі зброєю в руках.

Тираж монети з нейзильберу – 75 000 штук.

Агентство Телевидения Новости