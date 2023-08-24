У Харкові встановили меморіальну дошку загиблому льотчику

У Харківському ліцеї №142 відкрили меморіальну дошку льотчику-винищувачу, заступнику командира ескадрильї Тарасу Редькіну.

Про це повідомляє Харківська міська рада.

Український пілот загинув, відвівши літак від населеного пункту на Миколаївщині. Винищувач МіГ-29 був збитий під час місії з пошуку та знищення російських систем ППО.

Після того, як Тарас успішно відпрацював по наземних цілях, він встиг повідомити в ефірі, що «по ньому працюють». Після чого зв’язок із пілотом перервався.

До свого 26-річчя Тарас Редькін не дожив тиждень.

За два місяці до трагедії встиг одружитися. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно).

У відкритті меморіальної дошки взяли участь чиновники, батько та дружина загиблого, вчителі, друзі, місцеві жителі, побратими.

Командування військової частини, де служив Тарас Редькін, просить присвоїти льотчику звання Героя України.

Підтримати петицію до Президента можна онлайн.

Станом на 23 серпня вона зібрала понад 20 тис. підписів з необхідних 25 тис.

Агентство Телевидения Новости