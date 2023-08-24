Наслідки нічного удару по Дніпру: кількість постраждалих зросла до 10

У Дніпрі внаслідок російського ракетного удару постраждали десять громадян.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram, пише УНІАН.

За його інформацією, наразі в лікарні перебувають троє людей.

«Це 55-річна жінка, чоловіки 33 та 48 років. Вони у стані середньої тяжкості», – повідомив голова ОВА.

Також він опублікував фото наслідків ракетного удару.

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