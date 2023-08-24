Смертельна ДТП на окружній дорозі у Харкові: в поліції розповіли, хто спричинив зіткнення

Поліція встановлює обставини смертельної ДТП у Харкові: у результаті зіткнення двох транспортних засобів одна людина загинула, ще одна отримала тілесні ушкодження.

24 серпня 55-річний водій автомобіля Sкоdа Остаvіа на окружній дорозі допустив виїзд на смугу зустрічного руху, де зіштовхнувся з автомобілем Lexus GX 470 під керуванням 48-річного чоловіка, повідомила пресслужба ГУНП Харківської області.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій автівки Sкоdа від отриманих травм помер на місці події, а іншого водія з травмами доставили до медичного закладу.

Слідчими вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости