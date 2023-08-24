Парламент прийняв законопроєкт про посилення соціального захисту військовослужбовців — Железняк

24 серпня Верховна рада прийняла у першому читанні проєкт закону №9638 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб».

Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк. За його словам «за» проголосували 335 депутатів.

«Законом пропонується збереження грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які потрапили в полон, а також зникли безвісти за особливих обставин та можливість виплати їхнім сім’ям», написав депутат.

Також пропонується:

– уточнення порядку виплати грошової компенсації військовослужбовцям та поліцейським за невикористані дні відпусток;

– уточнення порядку виплати грошової компенсації за невикористані дні відпусток у разі загибелі (смерті) військовослужбовців та поліцейських;

– удосконалення порядку виплати одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби.

Агентство Телевидения Новости