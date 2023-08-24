Масований артобстріл прикордонного Вовчанська

Вдень 24 серпня ворог завдав масованого артилерійського удару по прикордонному місту Вовчанськ Чугуївського району.

Внаслідок обстрілів неподалік приватного сектору загорілася суха трава та дерев’яна електроопора. Загальна площа пожежі склала близько 2 га, повідомили в ДСНС Харківської області. Крім того, були пошкоджені приватні житлові будинки та споруди місцевого агропідприємства.

Вогнеборцям гасити пожежу довелось під постійними ворожими обстрілами. До ліквідації пожежі були залучені 9 рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки.

За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

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