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Кредит Центрального парку повністю погашений – Терехов

Кредит Центрального парку повністю погашений – Терехов

Харківська міська рада повністю погасила кредит, який брався на реконструкцію Центрального парку.

Про це сьогодні, 24 серпня, у своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Ігор Терехов.«Було складно, але у нас вийшло це зробити – багатомільйонний кредит Центрального парку остаточно погашений. А це означає, що все комунальне майно, яке віддали під заставу у 2011 році, нарешті повернуте у власність міста. Крім цього, суму боргових зобовʼязань нам вдалося знизити на 78% від початкової, чим ми суттєво зекономили бюджетні кошти», – зазначив Ігор Терехов.

Сума боргових зобовʼязань складала 372,96 млн. грн.

Агентство Телевидения Новости

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