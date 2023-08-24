Зеленський заперечив причетність України до аварії літака Пригожина

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна непричетна до авіакатастрофи літака, у якій загинув власник «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин.

«Усі розуміють, хто має відношення [до цього]», — сказав Зеленський. Про це пише видання Бабель.

За його словами, коли Україна зверталася до країн світу щодо літаків, то вона не це мала на увазі.

«Ми мали на увазі зовсім інше, ми хотіли підтримки, хоча, напевно, це теж в якомусь сенсі слова допоможе», — додав він.

22 серпня у Тверській області розбився літак, що летів із москви в Петербург. Загинули 10 людей — 7 пасажирів і троє членів екіпажу. Що саме сталося з літаком — невідомо. Майже одразу після інциденту росавіація повідомила, що на борту був Євгеній Пригожин. Канали, повʼязані з «ПВК Вагнера», писали, що літак збили. Слідчий комітет почав розслідування катастрофи за фактом порушення правил безпеки польотів. Пригожин летів із Малі до москви літаками Іл із дозаправкою в Дамаску і лише в москві пересів на свій літак. Інформацію про загибель Пригожинав підтвердило Федеральне агентство повітряного транспорту (росавіація).

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