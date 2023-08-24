ДТЕК: Через обстріл рф одна з ТЕС припинила виробництво електроенергії

Сьогодні, 24 серпня, внаслідок обстрілів постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго, яка зазнавала неодноразових атак раніше.

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв, повідомила енергокомпанія.

Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Наразі станція припинила виробництво електроенергії.

Після припинення обстрілів енергетики зможуть розпочати ліквідацію наслідків атаки та відновлення роботи обладнання.

ДТЕК Енерго продовжує робити все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми в умовах атак ворога та розпал підготовки до опалювального сезону. Компанія синхронізує свої дії з НЕК «Укренерго».

Усього з вересня минулого року енергетичні підприємства ДТЕК Енерго були атаковані 34 рази. Внаслідок них 3 енергетиків загинуло, 28 були поранені. Також були загиблі та поранені серед працівників підрядних організацій та рятувальників.

Агентство Телевидения Новости