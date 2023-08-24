Майстрині Харківщини вишили карту України до Дня Незалежності

Карту України вишили майстрині Харківщини до Дня незалежності. В проєкті взяли участь 23 майстрині, серед яких науковиці, лікарки, волонтерки, представниці IT-комьюніті регіону.

Робота тривала з квітня до початку серпня. Вишивка у багеті має розмір 110х70 см. За словами майстринь, кількість хрестиків перевищує 64 тисячі, повідомляється на сайті ХОВА.

Вишиту карту подарували начальнику Харківської обласної військової адміністрації Олегу Синєгубову.

«Щиро дякую за подарунок та таку кропітку роботу! Символічно, що майстрині вишили кожну область країни етнічними орнаментами, притаманними регіону», – зазначив Олег Синєгубов.

Це вже не перший досвід майстринь – наприкінці 2022 – початку 2023 року вони брали участь у проєкті Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України «Наукою вишиваємо Україну», де вишили карту Харківської області.

Агентство Телевидения Новости