На Куп’янському напрямку ворог не полишає спроб наступати – Маляр

Ситуація на сході залишається складною: на Куп’янському напрямку ворог не полишає спроб наступати. Продовжує здійснювати численні обстріли, намагаючись вразити інфраструктуру.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«Тривають бої. Наші бійці героїчно зупиняють противника і ламають усі його плани», – йдеться у повідомленні.

На Лиманському напрямку не менш гаряче. Там ворог безуспішно штурмує з метою витіснення ЗСУ в районах Серебрянського лісництва, Кремінної, Білогорівки Луганської області.

Крім того, зараз на цьому напрямку ворог планує перегруповуватись та замінити війська.

На Бахмутському напрямку теж тривають активні бої, ворог постійно атакує, використовуючи бронетехніку та авіацію. Мета окупантів – за будь-яку ціну зупинити наступ ЗСУ.

«Разом з тим ми поступово просуваємось навіть в умовах відчайдушного опору противника. Обстановка по всіх східних напрямках напружена та дуже динамічна. Тому, рішення у такій ситуації необхідно приймати виважено, але разом з тим швидко.

Тож, наші командири безпосередньо на місці відпрацьовують кожну деталь, прораховують всі можливі сценарії розвитку подій та оперативно планують подальші кроки», – зазначила Маляр.

Агентство Телевидения Новости