У Харкові не підвищуватимуть тарифи на опалення та гарячу воду

У новому опалювальному сезоні тарифи на послуги опалення та гарячого водопостачання для населення міста Харкова не зміняться.

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 24 серпня, на позачерговому засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради.Заступник міського голови – директор Департаменту економіки та комунального майна Михайло Фатєєв зазначив, що в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на зазначені комунальні послуги, і, згідно з рішенням виконкому, тарифи для населення міста Харкова залишаються на рівні тарифів, які діяли станом на 24 лютого 2022 року, а саме:на послугу з постачання теплової енергії:– для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії – 1539,50 грн/Гкал (з ПДВ);– для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії – 39,38 грн за 1 кв. м на місяць (з ПДВ);на послугу з постачання гарячої води:– за умови підключення рушникосушильників – 93,22 грн за 1 куб. м (з ПДВ);– за відсутності рушникосушильників – 86,32 грн за 1 куб. м (з ПДВ).

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