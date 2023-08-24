Вулиці Харкова патрулюватимуть додаткові екіпажі з інших областей

На вулиці Харкова на патрулювання виїхали п’ять додаткових екіпажів поліцейських – співробітників із Вінницького, Дніпропетровського, Запорізького, Хмельницького та Черкаського управлінь поліції охорони.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Інструктаж спільних нарядів груп реагування провели начальник Управління превентивної діяльності ГУНП в Харківській області Сергій Бірбасов, керівник місцевого Управління поліції охорони Юрій Лукавенко та начальник Управління технічної охорони Департаменту поліції охорони Віталій Новіков.

«З метою недопущення загострення оперативної обстановки правоохоронці Харківщини постійно проводять оперативно-профілактичні заходи на території міста і області. Сьогодні ми вводимо невелике ноу-хау в роботу нарядів груп затримання поліції охорони. Маємо сподівання, що співпраця в області забезпечить ще швидше реагування на злочини. Мета нововведення – створення безпекового середовища заради спокою харків’ян», – зазначив Юрій Лукавенко.

Агентство Телевидения Новости