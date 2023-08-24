На Харківщині підприємці незаконно користувалися водосховищем без відповідних документів

Суд задовольнив позов Богодухівської окружної прокуратури Харківської області до товариства з обмеженою відповідальністю про звільнення водосховища площею понад 80 га та повернення земель водного фонду вартістю майже 479 млн грн у відання держави.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

Встановлено, що одне з приватних товариств використовує для рибогосподарських потреб водосховище, розташоване на території Коломацької селищної ради Богодухівського району.

При цьому ТОВ не має жодних правовстановлюючих документів, які надають право користування водним об’єктом.

Внаслідок порушень норм законодавства, зокрема ст. 13 Закону України «Про аквакультуру», ст. ст. 1, 6, 43, 85 Водного кодексу України, держава не отримує плату за користування природними ресурсами. Це стало підставою для направлення окружною прокуратурою відповідного позову до суду, який задоволено.

Наразі завдяки принциповій позиції прокуратури рішення Господарського суду реально виконано — водосховище повернуто державі.

Агентство Телевидения Новости