Понад 10 населених пунктів на Харківщині – під артилерійськими, мінометними та авіаобстрілами

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 25 серпня. 548 доба війни.

Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару по території нашої держави. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби ворог завдав сім ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Бобилівки та Волфиного Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Хрінівка, Тур’я, Блешня, Янжулівка, Миколаївка, Гай Чернігівської області; Об’єднане, Ходине, Угроїди, Новодмитрівка, Попівка Сумської області та Червона Зоря, Стрілеча, Гатище, Мала Вовча, Тополі Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Орлянського Харківської області та Надії, Твердохлібового Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 1 удар по пункту управління, 13 ударів по районам зосередження особового складу та 3 – по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях, один засіб протиповітряної оборони, один склад боєприпасів та одну станцію радіоелектронної боротьби противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости