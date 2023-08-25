У Харкові знайшли 17-річного підлітка, який напередодні втік з дому

Оператори спецлінії 102 поліції Харківщини отримали 1143 виклики від громадян. Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки дві особи.

Про це повідомив начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко.

З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 2300 транспортних засобів.

В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили трьох громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.

Працівники відділу поліції в метрополітені біля станції метро «Академіка Барабашова» виявили підлітка, який напередодні втік з дому. Щодо 17-річного неповнолітнього жодних протиправних дій не скоєно. Хлопця повернули батькам.

Правоохоронці склали два адміністративні протоколи щодо водіїв за керування автомобілем у стані сп’яніння.

Слідчими підрозділами Національної поліції України здійснюються заходи щодо реєстрації воєнних злочинів у звільнених населених пунктах. Всього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 8963 воєнних злочини, з яких найбільше 8173 за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) та 721 – за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

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