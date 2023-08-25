Пожежі, пошкоджені будинки, одна людина в лікарні: ситуація на Харківщині за добу

25 серпня о 6:30 окупанти обстріляли село Подоли Куп’янського району. Зазнав поранення та був госпіталізований 59-річний цивільний чоловік.

Протягом минулої доби російські окупанти продовжували вести обстріли цивільного населення Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів області, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

У селі Петропавлівка Куп’янського району пошкоджене приватне домоволодіння, сталася пожежа.

Внаслідок обстріляв з РСЗВ село Юрченкове Чугуївського району пошкоджено три приватні будинки, лінії електромереж, будівлю магазину та знищено приватний автомобіль.

У Вовчанську Чугуївського району обстрілом пошкоджено будівлю цивільного підприємства та три приватні житлові будинки, сталася пожежа. Без постраждалих.

На лінії фронту тривають бойові дії. Наші захисники дають відсіч ворогу та надійно тримають свої позиції.

Агентство Телевидения Новости