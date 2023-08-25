Відновлювати Крим після деокупації вже готові 15 бізнесів

15 міжнародних, національних та локальних бізнесів вже долучилися до відкритого меморандуму щодо відновлення та розвитку підприємництва на Кримському півострові після його деокупації.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

На третьому саміті Кримської платформи Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков розповів про плани створити у Криму після деокупації найбільший технологічний Центр Східної Європи: для розвитку інфраструктури, з поверненням інвестицій, туристів, свободи говорити та діяти.

«Вільні економічні зони, скасування валютного регулювання, сучасна цифрова інфраструктура та безмежні можливості для навчання та саморозвитку. Разом з Україною у Крим повернеться гідний рівень життя», — зазначив Олександр Кубраков.

Попри фактичне знищення росією економіки, бізнесу і туризму на півострові, попри втрати від екологічного тероризму він стане кращим, аніж був, впевнена заступниця Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Азархіна.

Серед підписантів меморандуму — такі компанії, як Nokia, Fozzy Group, Vodafone, Kyivstar, Genesis, SoftServe Ukraine, Monobank, Sigma Software, SQUAD, Ribas Hotels, Edem, Okko, Lifecell, Добробут, CMS Group, Luxoft. Листи підтримки направила міжнародна компанія Jacobs, яка є однією з найбільших інжинірингових компаній США, компанія Expedia, яка є одним зі світових лідерів на ринку туристичних технологій, а також компанія EPAM — лідер у сфері інформаційних технологій. Про свою готовність інвестувати у інфраструктуру на всій суверенній території України заявила компанія Ryanair. А також Royal HaskoningDHV — одна з найбільших світових консалтингових компаній у сфері розвитку авіації, будівництва, енергетики, транспортної інфраструктури, урбаністики, яка має представництва у понад 30 країнах світу.

Перелік всіх підписантів, а також долучитися до Меморандуму можна на порталі https://webuild.crimea-platform.org/

Агентство Телевидения Новости