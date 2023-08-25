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На Харківщині внаслідок ворожого обстрілу травмовано мирного мешканця

На Харківщині внаслідок ворожого обстрілу травмовано мирного мешканця

25 серпня приблизно о 6:50 російські військові обстріляли село Подоли Куп‘янського району. За попередніми даними, з РСЗВ.

Отримав поранення 59-річний місцевий житель. Нині його госпіталізовано до лікарні. Пошкоджено житлові будинки, повідомляє прокуратура Харківської області.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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