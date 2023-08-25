У Харкові кілька днів шукали неповнолітню мешканку Салтівського району

Харків’янка посварилась з батьками та пішла з дому. Тривалий час батьки ігнорували відсутність доньки. Близько місяця вона проживала у різних знайомих. Жодних подій кримінального характеру з нею не сталося.

23 серпня до Харківського РУП № 2 звернулась місцева мешканка, повідомляє ГУНП Харківської області. Жінка повідомила про зникнення 17-річної доньки. Останній раз вона з нею спілкувалася декілька тижнів тому. Після сварки донька повідомила, що не хоче проживати разом з сім’єю.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські райуправління визначили коло знайомих зниклої дівчини та з’ясували її ймовірні подальші наміри. За допомогою оперативно-технічних засобів правоохоронці відстежили приблизне місце знаходження мобільного телефону, яким користувалася неповнолітня. Працівники поліції негайно почали відпрацьовувати вказану територію та виявили там дівчину. З її слів, причиною втечі стала сварка з батьками.

Співробітники ювенальної превенції провели з неповнолітньою та її родиною роз’яснювальну роботу та склали протокол за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Агентство Телевидения Новости