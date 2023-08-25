Ще один прикордонний населений пункт у Харківському районі – з газом

Фахівці «Газмережі» відновили газопостачання у селі Цупівка.

З квітня 2022 року через військову агресію рф населений пункт залишався без енергоносія, повідомили в ХОВА. Фахівці «Газмереж» спільно з саперами ДСНС обстежили траси газопроводів на їх замінування, відбудували пошкоджену інфраструктуру, будинкові комунікації та провели випробування мережі на можливі витоки газу.

Станом на зараз перші 60 родин із села Цупівка отримали природний газ у свої будинки.

Агентство Телевидения Новости