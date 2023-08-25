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На Салтівці затримали чоловіка, який серед білого дня вчинив розбійний напад на продавця

На Салтівці затримали чоловіка, який серед білого дня вчинив розбійний напад на продавця

Зловмисник розпилив балончик в обличчя торговцю та заволодів 8 наручними годинниками.

До поліції надійшов виклик про те, що у Салтівському районі Харкова невідомий розпилив газовий балончик з речовиною сльозогінної дії продавцю в обличчя, заволодів товаром та зник.

Оперативники Харківського РУП № 2 спільно зі співробітниками патрульної поліції затримали зловмисника. Ним виявився 38-річний харків’янин. Чоловік добровільно видав слідчому балончик зі сльозогінним газом та викрадені речі – 8 наручних годинників.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 8 до 15 років із конфіскацією майна.

Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Правоохоронці перевіряють чоловіка на причетність до інших розбійних нападів на території Харкова.

Агентство Телевидения Новости

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