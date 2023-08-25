Поліцейські викрили мешканця Чугуївського району у зберіганні вибухових пристроїв та боєприпасів
З будинку зловмисника вилучені гранати РГД-5, запали до них, військові сигнальні ракетниці та патрони різних калібрів.
Протиправну діяльність чоловіка задокументували слідчі спільно з дільничними офіцерами Чугуївського районного управління поліції, повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.
Встановлено, що 57-річний мешканець селища Кочеток у власному домоволодінні зберігав боєприпаси та вибухові пристрої.
За результатами санкціонованого обшуку поліцейські вилучили 3 гранати РГД-5, запали до них, 2 військові сигнальні ракетниці та понад 60 патронів різних калібрів.
Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження.
Слідчі кваліфікували дії фігуранта за ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.