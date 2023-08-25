Організовував псевдореферендум під час окупації Чугуївського району — судитимуть ворожого поплічника

На початку липня 2022 року обвинувачений, перебуваючи на території Чугуївського району, на той момент окупованого збройними силами рф, погодився на співпрацю із загарбниками. Маючи антиукраїнські переконання, чоловік обійняв посаду «помічника начальника Вовчанського територіального управління» в окупаційній адміністрації.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Головною задачею ворожого поплічника була підготовка до проведення так званого «референдуму» щодо приєднання територій району до складу рф.

Обвинувачений агітував мешканців Вовчанської громади брати участь у «референдумі» — організовував розповсюдження відповідних матеріалів, у тому числі пропагандистської газети «Харків-Z», займався вивченням суспільної думки, підшукував та облаштовував приміщення для роботи виборчих дільниць.

Крім того, чоловік підбирав кандидатів серед місцевого населення для роботи на фейкових виборчих дільницях та збирав документи, зокрема заяви про згоду на призначення членом виборчкому, анкети, копії паспорта, документи про освіту та фотокартки.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 43-річного чоловіка за фактами колабораційної діяльності та умисних протиправних дій, направлених на зміну меж території України в порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 111-1, ч. 2 ст. 110 КК України).

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости