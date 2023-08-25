У Лозовій затримали переселенця, який публічно підтримував рф

В стані алкогольного сп’яніння порушник в приміщенні залізничного вокзалу станції «Лозова» під час спілкування з працівниками поліції та черговою по станції висловлював свою підтримку діям країни-агресора та президенту рф.

Зловмисником виявися 58-річний мешканець міста Слов’янськ. В місті Лозова чоловік перебував як внутрішньо переміщена особа, повідомляє ГУНП Харківської області.

Дії чоловіка дізнавачі Лозівського РВП за процесуальним керівництвом Лозівської окружної прокуратури кваліфікували за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні кримінального проступку.

Агентство Телевидения Новости