Heineken остаточно йде з російського ринку, продавши бізнес за 1 євро

Нідерландська пивоварна компанія Heineken остаточно покидає російський ринок.

Про це повідомляє Судово-юридична газета із посиланням на Reuters.

Згідно з офіційним повідомленням, її російські активи продані місцевій бізнес-групі «Арнест» за символічну суму в 1 євро.

За підсумками транзакції Heineken, що володіла в рф сімома пивоварними заводами, зазнає збитків у розмірі близько 300 млн євро.

Умови угоди не передбачають опції на зворотний викуп активів.

Повідомляється, що на колишніх заводах нідерландського концерну в рф протягом пів року припинять виробництво пива під брендом Amstel.

Представники Heineken зазначили, що вони не планують надавати підтримку цим брендам, а також не будуть отримувати будь-які доходи, роялті або дивіденди від діяльності в росії.

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