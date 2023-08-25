Черговий прихильник рашистів з Ізюмщини буде покараний

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 20-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Під час захоплення російськими загарбниками м. Ізюм місцевий мешканець вирішив побудувати кар’єру правоохоронця при окупантах, повідомляє прокуратура Харківської області.

Чоловік обійняв посаду поліцейського патрульно-постової служби у псевдоправоохоронному органі — так званій «народній міліції».

Колаборант забезпечував «громадську безпеку», у тому числі в нічний час охороняв адміністративну будівлю фейкового правоохоронного органу.

Наразі колаборант переховується від слідства.

Його судитимуть заочно у Дзержинському районному суді м. Харкова.

Агентство Телевидения Новости