Черговий прихильник рашистів з Ізюмщини буде покараний
Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 20-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).
Під час захоплення російськими загарбниками м. Ізюм місцевий мешканець вирішив побудувати кар’єру правоохоронця при окупантах, повідомляє прокуратура Харківської області.
Чоловік обійняв посаду поліцейського патрульно-постової служби у псевдоправоохоронному органі — так званій «народній міліції».
Колаборант забезпечував «громадську безпеку», у тому числі в нічний час охороняв адміністративну будівлю фейкового правоохоронного органу.
Наразі колаборант переховується від слідства.
Його судитимуть заочно у Дзержинському районному суді м. Харкова.