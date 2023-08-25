Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:03
Просмотров: 72

Черговий прихильник рашистів з Ізюмщини буде покараний

Черговий прихильник рашистів з Ізюмщини буде покараний

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 20-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Під час захоплення російськими загарбниками м. Ізюм місцевий мешканець вирішив побудувати кар’єру правоохоронця при окупантах, повідомляє прокуратура Харківської області.

Чоловік обійняв посаду поліцейського патрульно-постової служби у псевдоправоохоронному органі — так званій «народній міліції».

Колаборант забезпечував «громадську безпеку», у тому числі в нічний час охороняв адміністративну будівлю фейкового правоохоронного органу.

Наразі колаборант переховується від слідства.

Його судитимуть заочно у Дзержинському районному суді м. Харкова.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 