У Харкові спостерігається четверта хвиля повернення харків’ян до міста

Триває четверта хвиля повернення містян до Харкова.

Про це 24 серпня, в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, переважно це пов’язано з наближенням початку навчального року, повідомляє міськрада.

«Незабаром 1 вересня, і люди думають про навчання дітей. Щоб школярі мали змогу навчатися хоча б у комбінованому режимі, ми пішли на облаштування класів у метро, бо це найбезпечніше місце в Харкові.

Для цього ми виділили кілька станцій. Обладнаємо їх таким чином, щоб не заважати перевезенням, бо пасажиропотік також зростає», – наголосив мер.

Також він зазначив, що до Харкова переїхало багато вимушених переселенців з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Агентство Телевидения Новости