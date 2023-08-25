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Пішохідний перехід зі станції «Спортивна» до станції «Метробудівників» зачинено для користування пасажирів

Пішохідний перехід зі станції «Спортивна» до станції «Метробудівників» зачинено для користування пасажирів

Центральний міжстанційний пішохідний перехід зі станції «Спортивна» до станції «Метробудівників» зачинено для користування пасажирів на період з 23 серпня 2023 року по 31 грудня 2023 року у звʼязку з необхідністю проведення ремонтних робіт.

Про це повідомив Харківський метрополітен.

Вказані роботи будуть проводитися відповідно до Наказу Департаменту інфраструктури Харківської міської ради від 23.08.2023 р. №320.

Агентство Телевидения Новости

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