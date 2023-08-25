Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:33
Просмотров: 62

Військкомати матимуть більше інформації про чоловіків: що відомо

Військкомати матимуть більше інформації про чоловіків: що відомо

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (військкомати) незабаром матимуть доступ до низки державних реєстрів.

Підготовчий процес щодо цього планують завершити до середини осені, повідомляє РБК-Україна.

Такі нововведення нещодавно анонсував міністр оборони Олексій Резніков.

«Десь до середини осені ми оцінюємо, що вийдемо на більш серйозну цифровізацію Центрів комплектації, колишніх військкоматів», – оголосив Резніков під час ветеранського форуму, який проходив 22 серпня.

Він зазначив, цей процес наразі на стадії підписання спільних наказів з іншими відомствами про взаємний обмін інформацією.

До якої інформації матимуть доступ військкомати?

Саме йдеться про:

Міністерство внутрішніх справ (МВС),Міністерство юстиції,Міністерство закордонних справ (МЗС),Центральну виборчу комісію (ЦВК),Державну прикордонну службу (ДПСУ).

Варто зауважити, що в Міністерстві охорони здоров’я також запровадять електронний документообіг, щоб українці могли швидше пройти військово-лікарську комісію (ВЛК).

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 