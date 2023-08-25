Олександр Усик і Даніель Дюбуа пройшли традиційну процедуру зважування перед поєдинком у Польщі

Сьогодні, 25 серпня, Усик та Дюбуа провели контрольне зважування.

Усик виявився легшим за свого опонента.

Вага Олександра склала 100,2 кг, Даніеля – 105,8 кг, повідомляє sportarena.

Нагадаємо, Усик захищатиме свої паски у дуелі з Дюбуа вже цього вікенду, 26 серпня.

Протистояння на рингу відбудеться у польському Вроцлаві.

Олександр підкреслював, що дата бою для нього символічна – боксер хоче присвятити її до Дня незалежності України, який був 24 серпня.

Агентство Телевидения Новости