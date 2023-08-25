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Ізюмський район: заживили ще одне деокуповане село

Ізюмський район: заживили ще одне деокуповане село

Фахівці Ізюмського району електричних мереж (РЕМ) АТ “Харківобленерго” частково відновили електропостачання у селі Заводи Оскільської територіальної громади.

Як розповів начальник Ізюмського РЕМ Віталій Борщ, це село дуже постраждало внаслідок бойових дій, а електромережа була зруйнована вщент, повідомляє Харківобленерго.

«Окремо кожну вулицю, кожну лінію ми пройшли з розрахунками саперів.

Але незважаючи на всі перешкоди, ми впоралися. Перші споживачі Заводів – уже зі світлом.

Наступного тижня електропостачання в селі буде відновлене повністю», – зазначив Віталій Борщ.

За словами начальника РЕМ, щоб повернути електрику жителям цього села, фахівці обленерго практично з нуля побудували 1,5 км зруйнованої обстрілами високовольтної лінії 10 кВ, а також замінили пошкоджений трансформатор на одній із підстанцій.

Агентство Телевидения Новости

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