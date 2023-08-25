Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:32
Просмотров: 50

Через аварію на залізниці затримуються потяги харківського напрямку

Через аварію на залізниці затримуються потяги харківського напрямку

У зв’язку зі сходженням вантажних вагонів на Полтавщині, низка рейсів харківського напрямку прямуватиме резервним маршрутом.

Орієнтовний час у дорозі може збільшитися на близько 4 годин, повідомляє Укрзалізниця.

Затримуються поїзди:711 Краматорськ-Київ723 Харків-Київ724 Київ-Харків21 Харків-Львів22 Львів-Харків17 Харків-Ужгород73 Харків-Перемишль93 Харків-Хелм

У зв’язку з об’їздом, поїзди прямуватимуть через станцію “Полтава-Південна” замість станції “Полтава-Київська”.

Усі зали очікування вокзалів Києва та Харкова будуть відкриті для пасажирів, що вимушено прибуватимуть у комендантську годину.

Укрзалізниця вже працює над відновленням руху стандартним маршрутом.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 