Через аварію на залізниці затримуються потяги харківського напрямку

У зв’язку зі сходженням вантажних вагонів на Полтавщині, низка рейсів харківського напрямку прямуватиме резервним маршрутом.

Орієнтовний час у дорозі може збільшитися на близько 4 годин, повідомляє Укрзалізниця.

Затримуються поїзди:711 Краматорськ-Київ723 Харків-Київ724 Київ-Харків21 Харків-Львів22 Львів-Харків17 Харків-Ужгород73 Харків-Перемишль93 Харків-Хелм

У зв’язку з об’їздом, поїзди прямуватимуть через станцію “Полтава-Південна” замість станції “Полтава-Київська”.

Усі зали очікування вокзалів Києва та Харкова будуть відкриті для пасажирів, що вимушено прибуватимуть у комендантську годину.

Укрзалізниця вже працює над відновленням руху стандартним маршрутом.

Агентство Телевидения Новости