У Харківській області посилюють мобілізаційні заходи

Харківська обласна військова адміністрація посилює свою співпрацю з регіональним центром комплектування.

Про це повідомив заступник начальника Харківської ОВА Роман Семенуха під час міжвідомчої наради з питань реалізації заходів мобілізації.

У робочій зустрічі взяли участь т.в.о. начальника Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, представники територіальних управлінь СБУ, ДБР, Національної поліції, районних ТЦК, а також голови районних військових адміністрацій та громад регіону.

Учасники міжвідомчої наради обговорили кроки співпраці між органами, які сприяють або здійснюють мобілізаційні заходи на території Харківської області.

«З метою виконання планів, поставлених державою, Харківська обласна військова адміністрація посилює свою співпрацю з регіональним центром комплектування та соціальної підтримки у напрямку здійснення мобілізаційних заходів.

Також продовжуємо всіляко допомагати нашим захисникам і захисницям», – сказав Роман Семенуха.

Учасники наради також намітили кроки щодо створення на території районних військових адміністрації та населених пунктів регіону комісій з розгляду питань, пов’язаних із посиленням мобілізаційних заходів.

Агентство Телевидения Новости