Голову ДСНС України звільнили з посади – призначено нового керівника
Уряд ухвалив рішення про звільнення Сергія Крука з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Українськими рятувальниками керуватиме його заступник Володимир Демчук, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, пише видання vesti.ua.
«Уряд ухвалив рішення про звільнення Сергія Крука з посади голови ДСНС.
Виконання обов’язків голови Державної служби з надзвичайних ситуацій покладено на заступника керівника Служби Володимира Демчука», – зазначив Клименко.
Наразі внутрішня перевірка в ДСНС завершена, додав міністр, за її результатами будуть прийняті додаткові кадрові рішення.
Деталі цієї перевірки поки не розголошуються.