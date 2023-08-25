Голову ДСНС України звільнили з посади – призначено нового керівника

Уряд ухвалив рішення про звільнення Сергія Крука з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Українськими рятувальниками керуватиме його заступник Володимир Демчук, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, пише видання vesti.ua.

«Уряд ухвалив рішення про звільнення Сергія Крука з посади голови ДСНС.

Виконання обов’язків голови Державної служби з надзвичайних ситуацій покладено на заступника керівника Служби Володимира Демчука», – зазначив Клименко.

Наразі внутрішня перевірка в ДСНС завершена, додав міністр, за її результатами будуть прийняті додаткові кадрові рішення.

Деталі цієї перевірки поки не розголошуються.

Агентство Телевидения Новости