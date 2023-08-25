Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:55
Просмотров: 95

Голову ДСНС України звільнили з посади – призначено нового керівника

Голову ДСНС України звільнили з посади – призначено нового керівника

Уряд ухвалив рішення про звільнення Сергія Крука з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Українськими рятувальниками керуватиме його заступник Володимир Демчук, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, пише видання vesti.ua.

«Уряд ухвалив рішення про звільнення Сергія Крука з посади голови ДСНС.

Виконання обов’язків голови Державної служби з надзвичайних ситуацій покладено на заступника керівника Служби Володимира Демчука», – зазначив Клименко.

Наразі внутрішня перевірка в ДСНС завершена, додав міністр, за її результатами будуть прийняті додаткові кадрові рішення.

Деталі цієї перевірки поки не розголошуються.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 