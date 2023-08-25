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Уряд запровадив електронний документообіг для проходження ВЛК

Уряд запровадив електронний документообіг для проходження ВЛК

Кабінет міністрів ухвалив рішення про запровадження електронного документообігу під час і після проходження військово-лікарської комісії.

Про це 25 серпня повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, пише видання Бабель.

В електронній формі будуть:

іменні списки військових, які перебувають на лікуванні в лікарнях;постанови військово-лікарської комісії у вигляді свідоцтва про хворобу або довідки ВЛК;довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва);виписки з медичної карти амбулаторного та стаціонарного хворого;рапорти військових про надання їм відпустки для лікування або звільнення з військової служби за станом здоровʼя.витяги з наказів військової частини.

До сьогодні всі документи, повʼязані з проходженням ВЛК і оформленням відпусток для продовження лікування чи звільнення військового, передавалися в паперовому вигляді.

Агентство Телевидения Новости

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