В Японії зіткнулися вантажні судна, є зниклі

Біля західного узбережжя Японії зіткнулися вантажні судна.

Як пише Кореспондент, одне з них перекинулося, двоє членів екіпажу пропали безвісти, повідомила 25 серпня газета The Japan Times.

За даними берегової охорони, аварія сталася в водах префектури Вакаяма напередодні пізно ввечері.

Близько 23.40 за місцевим часом судно під прапором Ліберії екстрено повідомило про зіткнення з японським кораблем Izumi Maru у протоці Кіі.

Внаслідок інциденту японське судно, яке перевозило приблизно 1100 тонн металобрухту, перекинулося.

Трьох з п’яти членів екіпажу вдалося врятувати, двох інших, у тому числі капітана, розшукують.

Серед 18 членів корабля, зареєстрованого в Ліберії, ніхто не постраждав.

Агентство Телевидения Новости