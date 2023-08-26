Ситуація на Харківщині за добу: зведення ХОВА

Минулої доби під вогнем російських окупантів перебували населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів.

Ворог вів обстріли з реактивної та ствольної артилерії, мінометів, використовував бойову авіацію, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

У м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди.

У с. Охримівка Чугуївського району зафіксовані влучання по території фермерського господарства, сталася пожежа.

Проте через близькість до зони інтенсивних бойових дій та постійні ворожі обстріли застосування сил ДСНС для ліквідації даної пожежі було неможливе, повідомляє ДСНС в Харківській області.

У с. Кучерівка Куп’янського району пошкоджено газову трубу високого тиску та приватний будинок.

За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Тривають роботи з розмінування. З

За добу піротехніки ДСНС обстежили більше ніж 5,7 га території та знешкодили 107 вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости