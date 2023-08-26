У рф заявили про атаку дронів на Москву і область: пролунало кілька вибухів

Вночі 26 серпня під Москвою, в Одинцовському та Істринському районах області, було чути кілька гучних вибухів.

Так, після другої години ночі в усіх московських аеропортах був ведений план “килим”, який вводиться коли у небі виявляють невідомі чи небезпечні об’єкти, повідомляє Кореспондент із посиланням на російські Telegram-канали.

Після другої години ночі в усіх московських аеропортах був ведений план “килим”, який вводиться коли у небі виявляють невідомі чи небезпечні об’єкти.

Очевидці кажуть, що була атака дронів.

Але мер Москви Собянін як завжди відрапортував, що нібито ППО збила один БПЛА, постраждалих і руйнувань немає.

Агентство Телевидения Новости